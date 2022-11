Van Dijk: Do ta mbaj shiritin ‘Një Dashuri’, asgjë s’ndryshon në pikëpamjen tonë Virgil van Dijk nuk do të tërhiqet nga vendimi i tij për të përkrahur komunitetin LGBTQ+. Mbrojtësi i kombëtares së Holandës, njëkohësisht kapiten, ka thënë se do ta mbajë shiritin ‘One Love (Një Dashuri). I pyetur nëse vendimi për t’i ndëshkuar me karton të verdhë lojtarët që e bartin këtë shirit do ta bëjë atë…