Van der Sar jep shenja se Ten Hag do ta drejtojë Man Unitedin

Edwin va nder Sar ka dhënë disa shenja se Manchester United është afër marrëveshjes me Erik ten Hag.

Trajneri i Ajax, Ten Hag është ai që prinë listën e dëshirave të Manchester United për stolin e skuadrës.

Lidhur me situatën, mediat britanike kanë kapur edhe disa sinjale të shefit ekzekutiv të Ajax, Edwin van der Sar, i cili më parë ishte pjesë e United (si lojtar).

“Kjo do të thotë se po bëjmë punë të mirë. Është njësoj me lojtarët. Kur performojmë mirë, vjen interesimi. Nëse ka interesim për lojtarët ose trajnerin… të gjithë jemi tunduar në të kaluarën. Kështu që, ne duhet të jemi të sigurt që jemi gati atëherë”, ka thënë Van der Sar, i pyetur për interesimin e United në raport me Ten Hag, transmeton lajmi.net.

“Listat janë të mbushura”, shtoi ai, duke lënë të kuptohet se skuadra ka nisur të mendojë për alternativën e Ten Hag.

Erik ten Hag vazhdon të jetë kandidati kryesor për të marrë drejtimin e United, pas Ralf Rangnick, i cili është në postin e trajnerit vetëm deri në fund të këtij sezoni. /Lajmi.net/