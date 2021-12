Van de Beek: Mund ta mposhtim çdo kundërshtar në Ligën e Kampionëve

Mesfushori i Manchester United, Donny van de Beek, ishte i kënaqur që mori minuta në ndeshje gjatë barazimit 1-1 me Young Boys dhe tashmë po shikon përpara në raundin e 16-të të Ligës së Kampionëve.

Reprezentuesi holandez luajti 90 minutat e plota në Old Trafford, teksa Ralf Rangnick bëri 11 ndryshime në skuadrën e tij.

United nuk mundi ta mbyllte sezonin e fazës së grupeve me një fitore pavarësisht golit mahnitës të Mason Greenwood në fillim, por ata do të jenë kryesuesit e shortit të së hënës.

Atletico Madrid, Benfica, RB Salzburg, Internazionale, Paris Saint-Germain, Sporting janë kundërshtarët e mundshëm të ‘djajve’, por van de Beek është i kënaqur me përballjen me cilindo prej tyre dhe i bindur se, nëse luajnë me potencialin e tyre, United mund të kapërcejë këdo.

“Unë mendoj se të gjitha skuadrat në këtë fazë të Ligës së Kampionëve, të gjithë janë të fortë, kështu që unë mendoj se ne duhet të shikojmë veten dhe duhet të jemi në krye,” tha van de Beek për mediat e klubit.

“Unë mendoj se me lojtarët që kemi ne mund t’i mposhtim të gjithë.

“Por ajo që thashë, ne duhet të punojmë shumë çdo ditë dhe besoj se mund t’i mposhtim të gjithë nëse luajmë mirë.”

“Unë mendoj se shumë lojtarë nuk luajtën për një kohë dhe mendoj se është me të vërtetë e rëndësishme që të marrim disa minuta në këmbë”, përfundoi Donny, kur u pyet për rotacionet. /Lajmi.net/