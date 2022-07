Valverde: Te Real Madridi luajmë për të fituar tituj Federico Valverde ka folur në lidhje me ekipin e tij, Real Madridin. Real Madridi do të përballet me Eintracht Frankfurt në kuadër të finales së Superkupës së Evropës, transmeton lajmi.net. Është Valverde që thotë se është titulli i parë i sezonit dhe te Real Madridi luajnë për të fituar tituj. “Është titulli i parë i…