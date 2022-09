Valverde shpallet lojtari i muajit në La Liga

Valverde e ka filluar mjaft mirë sezonin e ri me Realin.

Mesfushori uruguaian në tetë ndeshje me ‘Mbretërit’ ka shënuar katër gola dhe ka dhuruar një asistim.

E, formë të lartë ai tregoi veçanërisht në muajin shtator, pasi shënoi gol ndaj Mallorcas si dhe rivalit të qytetit, Atletico Madridit.

Paraqitja tejet e mirë e uruguaianit, bëri që ai të shpallet lojtari i muajit, në La Liga.

Përveç lojtarit edhe klubi madrilen po kalon në një periudhë fenomenale, pasi në gjashtë ndeshje sa kanë zhvilluar në ligën spanjolle kanë po aq fitore, dhe janë lider me 18 pikë./Lajmi.net/

Federico Valverdeeee! 🇺🇾 @fedeevalverde

🤍🤍 @realmadriden's pride and joy is the #LaLigaSantander 'Player of the Month' for September! ✨#POTM #MVP

— LaLiga English (@LaLigaEN) September 29, 2022