Valverde ‘i pastër’, nuk do të sanksionohet për ‘rastin Baena’ Federico Valverde do jetë i aftë të ndihmojë Real Madridin që nga fillimi i sezonit 2023-24. Edicionin që lam pas uruguaiani u përfshi në një incident me lojtarin e Villarreal, Alex Baena. Baena sipas raportimeve të bëra e kishte prekur Valverden në familje, me këtë të fundit që më pas e ka goditur. Siç njofton…