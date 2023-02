Valverde fitoi një bast të madh me Ancelottin në finalen e Kupës së Botës për Klube

‘Los Blancos’ mundën 5-3 Al Hilal skuadrën e Arabisë Saudite në stadiumin ‘Prince Moulay Abdellah’ në Marok për t’u shpallur kampion bote për herë të pestë në histori.

Kapiteni Karim Benzema ishte në listën e golashënuesve dhe Vinicius Jr realizoi një dygolësh. Por kështu bëri edhe mesfushori uruguaian Valverde dhe pas golit të parë, që e çoi Realin 2-0 në minutën e 18-të, ai shkoi te Ancelotti për të ndarë një përqafim të mrekullueshëm.

Kjo ndodhi pasi Fede fitoi një bast me trajnerin e klubit, duke shënuar 10 gola në total këtë sezon.

Në shtator, Ancelotti dha një deklaratë në mënyrë që të përmirësonte performancën e tij para portës dhe i tha atij se do të tërhiqej nga trajneri nëse nuk do të kishte dy shifra në të gjitha garat.

“Kam vënë një bast, por mendoj se ai do të shënojë më shumë se 10 këtë sezon”, tha Ancelotti.

“Nëse ai shënon atëherë unë mund të mbaj licencën time të trajnerit! Ai vazhdon të na befasojë. Ai bën mirë në krah ose në mesfushë”.

Si kundërpërgjigje, lojtari komentoi: “Jam i fokusuar ta bëj këtë. Është një presion i mirë. Nuk dua të jem fajtor për tërheqjen e trajnerit”.

Kështu mbrëmë uruguaiani çoi në 11 numrin e golave deri tani në këtë sezon./Lajmi.net/

