Valoni i komenton “sulmet” e publikut ndaj Beatrix Ramosajt: “Donaldi ia ka çelë vet rrugën…”

Kitaristi gjakovar Valon Shehu, njëherish ish banor i formatit Big Brother Vip ka folur në detaje për lajmi.net për aventurën e tij 1 javore brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri.

Ai po ashtu u pyet për “sulmet” që i janë bërë Beatrixës duke e konsideruar si “grabitëse” të dashurit të Borës, cili nuk e sheh si të tillë atë.

“Nuk pajtohem me keta qe e kane “sulmu” Beatrixen sepse tek e fundit eshte deshira e vet edhe nuk munesh me gjyku nje person kon me dasht kon mos me dasht. Plus menoj qe u kan vet ai Donaldi qe e ka ofru dhe ja ka jap shansen, nuk osht qe Beatrixi ju ka ngjit e para ose u munu mu fut me ni lidhje, me prish ni lidhje. Menoj qe ketu eshte deshira e vet Donaldit qe ai vet ja ka cel rruget”, tha Valon Shehu.

Theksojmë se Valoni për lajmi.net. e ka pranuar se kishte filluar të ketë pëlqim për Einxhel gjatë kohës sa ishte brenda”./Lajmi.net/