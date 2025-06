Valon Syla thotë se VV s’ka njerëz për komuna, Kurti është vetëm

Gazetari Valon Syla thotë se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka njerëz për kandidatë për kryetarë komunash, duke theksuar se Albin Kurti e dinë këtë.

Sipas tij, kjo është edhe arsyeja pse Kurti dëshiron të hyjë në një datë me zgjedhjet lokale.

“Albin Kurti e din që nuk ka njerëz, edhe thotë po hi me një datë, me zgjedhjet lokale, që inercioni jem si kandidat përzihet me atë që tha Batoni me disponimin nacionalo-lokale edhe thotë nashta e qes dikë, se me Agim Bahtirin ai smun fiton, me Peca e me qisi Albana që i thojnë këshilltarët: Bir qyshs po ja bajna me xhami? Nuk i fiton më zgjedhjet Albin Kurti”, tha Syla në T7.