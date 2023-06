Valon Syla tallet me Kurtin pas lirimit të policëve të kidnapuar nga Serbia Gjykata në Kralevë ka marrë vendim për lirimin e tre policëve të Kosovës. Mirëpo me këtë nuk po pajtohet analisti politik, Valon Syla. Ai është tallur me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. ‘’Policët i lëshun. Faleminderit aleatëve shumë. Hajde tash Albin Kurti. Mbledhin mend kadale e kryne naj punë se jeni bo bozë me kopalla’’,…