Valon Syla reagon ndaj Bleros, nuk i beson dashurisë së tij

Blerim Muharremi është tash e 30 ditë banor i Big Brother Vip Kosova.

Gjatë këtyre ditëve ai shumë shpesh ka treguar për të dashurën e tij që po e pret jashtë shtëpisë.

“Unë me të dashurën time kam me të vërtetë dashuri të filmave, 45-vjeç dhe e dashuroj aq shumë, nuk është normal”, ka thënë Blero gjatë bisedës me disa nga banorët.

Reagimet për Bleron dhe lidhjet e tij të dashurisë vazhdojnë të jenë të shumta.

Për këtë deklaratë të Bleros ka reaguar edhe gazetari Valon Syla.

“Si filma porno apo dramë e triller… Me pas lidhje super skishe shku ne BBVKQ.” ka komentuar Valoni në një nga lajmet për këtë deklaratë.

Valon Syla njihet në publik për reagimet e tij, të cilat komentohen shumë në publik.