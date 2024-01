Valon Syla ironizon dhe e imiton Përparim Ramën: Sheshi thatë, a dojshe me e ba deri te rrethi i flamurit Gazetari dhe analisti Valon Syla sërish ka ironizuar me idenë e kryetarit të komunës së Prishtinës, Përparim Rama që sheshi të zgjerohet deri te rrethi me flamur. Syla, në një mbrëmje ku shiheshin pak qytetarë në shesh, ka pyetur Ramën se a e ka në plan ende një gjë të tillë, “Ça bone Përparim Rama,…