Valladolid arkëton tre pikë “ëndrrash” ndaj Barcelonës, largohet nga zona e rrëzikshme Skuadra e Valladolid ka shënuar fitore të madhe si vendas, duke mposhtur Barcelonën me rezultatin 3 me 1 në ndeshjen e vlefshme për javën e 36-të në La Liga. Ekipi vendas shënoi dy gola gjatë pjesës së parë. Fillimisht autogol në portën e tij realizoi mbrojtësi, Christensen, pastaj për 2 me 0 shënoi Larin nga…