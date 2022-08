Valencia mposhtet nga Atletico – trajnerët Gattuso e Simeone ndëshkohen me të verdhë Një ndeshje mjaft interesante është zhvilluar mes Valencia dhe Atletico Madrid, me fitoren që i takoi mysafirëve. Skuadra e Atletico Madrid ka marrë një fitore minimale në udhëtimin e saj në ‘Mestalla’, përcjell lajmi.net. ‘Los Rojiblancos’ siguruan fitoren me golin e shënuar nga francezi Antoine Griezmann. Griezmann dërgoi topin në rrjetë në minutën e 66’…