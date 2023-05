Valencia merr vendim të ashpër për tifozët që abuzuan në mënyrë racore me Vinicius Junior Valencia ka identifikuar një person që dyshohet se ka abuzuar në mënyrë racore Vinicius Junior të dielën mbrëma, duke dhënë një dënim të rëndë. Valencia lëshoi ​​një deklaratë të hënën pasdite duke konfirmuar se është duke punuar me policinë lokale, ata që kishin gjetur një tifoz që abuzonte me brazilianin. Valencia thotë se i dënon…