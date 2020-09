Vaksina ruse anti-Covid19, kozmonautët e Rusisë refuzojnë ta marrin

“Personalisht, dua të them se nuk do të vaksinohesha sepse e trajtoj me shumë kujdes këtë çështje”, ka thënë Sergei Ryzhikov, 46-vjeçar, lider i ekspeditës së radhës në Stacionin Hapësinor gjatë muajit tetor.Ai dhe kozmonautë tjerë kanë vendosur maska në qendrën e trajnimit jashtë Moskës gjatë kohës që zhvillonin konferencën për shtyp online.

Komentet e tij erdhën pasi Putin e ka lavdëruar fort vaksinën e koronavirusit e cila është zhvilluar në kohë rekorde.Kjo vaksinë është emëruar “Sputnik V”, sipas satelitit të periudhës sovjetike, njëherësh i pari i nisur ndonjëherë në Hapësirë më 1957.

“Në momentin që vaksina testohet dhe vërtetohet besueshmëria e saj, atëherë do të merret vendimi për t’iu rekomanduar kozmonautëve vaksinimin”, ka thënë kozmonauti tjetër, Sergei Kud-Sverchkov.