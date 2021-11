Vaksina për COVID-19 mund të bëhet e detyrueshme për futbollistët e Serie A

Presidenti i Federatës së Italisë, Gabriele Gravina konfirmoi se po kërkon ta bëjë të detyrueshëm vaksinimin kundër COVID-19 për lojtarët e Serisë A dhe B, pasi 4-5 përqind e lojtarëve nuk janë të vaksinuar, transmeton lajmi.net.

Ai vjen pasi qeveria italiane solli një “Super Green Pass”, i cili konfirmon statusin e vaksinimit.

Ky është një përparim në EU Green Pass, i cili tregon statusin e vaksinimit, shërimin e fundit nga COVID ose një test negativ të postuar brenda 48 orëve.

“Kam kërkuar nga AIC (Shoqata e Lojtarëve) dhe Lega Serie A dhe B që të ndërgjegjësojnë lojtarët për situatën me bindje”, shpjegoi shefi i Federatës Gravina.

“Ne kemi 4-5 për qind të lojtarëve që nuk e kanë vaksinën e plotë Green Pass, por për disa prej tyre është sepse kanë marrë një vaksinë që nuk njihet në vendin tonë.

“Ne do ta verifikojmë situatën dhe nëse ka shifra që sugjerojnë se ambienti i futbollit nuk është i sigurt, do t’i kërkojmë qeverisë një lëvizje ad-hoc, të ngjashme me atë që përdoret për personelin në shkolla.

“Edhe me protokollet ekzistuese, nëse ka njerëz ‘antivaks’ që hyjnë në dhomat e zhveshjes, krijojnë një rrezik shumë të lartë. Ne nuk mund të përballojmë një tjetër debakli pas të gjitha sakrificave që janë bërë.”

Ka pasur një mori rastesh pozitive me COVID në Serie A gjatë javëve të fundit, duke përfshirë Diego Demme dhe Matteo Politano në Napoli, Bryan Cristante dhe Gonzalo Villar për Romën. /Lajmi.net/