Vaki kosovare: 52 persona e votojnë kandidatin për kryetar të Gjakovës që vdiq para pak javësh
Në listën për kryetar të Gjakovës, ka qenë edhe një kandidat që ka ndërruar jetë pak javë më parë.
Ndonëse qytetarët ishin të informuar për vdekjen e tij, disa përsëri e votuan.
52 vota i ka marrë kryetari i ndjerë i Ballit Kombëtar Demokrat Shqiptar, Nikollë Perkaj në zgjedhjet e sotme lokale.
I nderi ka vdekur muaj me parë në një akisdent trafiku. Ai ishte edhe kandidat për deputet në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit.