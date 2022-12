Vajzat e Vllaznisë mposhten thellë nga Real Madridi, por goli i Doçit ishte kryevepër Vllaznia e femrave përmbylli rrugëtimin historik në Champions League. Pavarësisht humbjes në Alfredo di Stefano me rezultatin 5-1 ndaj Real Madridit, skuadra kuqeblu arriti të shënonte golin e parë në fazën e grupeve, me Megi Docin që realizoi një gol fantastik nga goditja e dënimit. Festa dhe avantazhi zgjati pak për ekipin shkodran, me ‘Los…