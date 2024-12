Vajza që u raportua e zhdukur në Prizren, gjendet duke bashkëjetuar me një person

Një vajzë nga Prizreni ishte raportuar e zhdukur dy ditë më parë.

Sipas njoftimit të Policisë thuhet se ajo është gjetur ditën e djeshme, duke bashkëjetuar me një person.

Tutje sipas njoftimit të PK-së thuhet se i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, ndërsa viktima është dërguar për ekzaminim mjekësor.

Njoftimi i plotë:

Prizren 06.12.2024-14:20. Lidhur me rastin, me 07.12.2024 është arrit të gjendet viktima femër kosovare, e cila ishte duke bashkëjetuar me të dyshuarin mashkull kosovar. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, ndërsa viktima është dërguar për ekzaminim mjekësor. /Lajmi.net/