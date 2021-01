“Vajza kush ju sulmon, ta dije se ne nuk jemi ‘dele’”, Aurela Gaçe vjen me një mesazh feminist

Së fundmi artistja e njohur shqiptare, Aurela Gaçe përmes një video të publikuar në rrjete sociale ka inkurajuar ndjekësit e saj të mos nënshtrohet para askujt, shkruan lajmi.net.

Derisa shihej në palestër, ajo ka bërë me dije secila femër duhet të tregohet e fortë, pa marrë parasysh se disa njerëz do të mundohet t`u mësojnë mënyrën e tyre të jetesës.

Postimi i plotë vijon më poshtë:

“Ka një arsye pse më pelqen

1..2..3…sulm

Vajza, kush ju sulmon , ta dijë se ne nuk jemi 🐑.

Kush ka frike nga forca, zgjuarsia, mendja, endrrat e tua,thjeshte nuk eshte njeriu per ty.

Pikë!

As mos u mundo ti mbushësh mendjen.

“Frika” qê ndjejnë,nuk ka shërim.

Qofshin kēto edhe gra qe ju bëjnë te ndiheni më pak me veten.

Po,sigurisht e fatkeqësisht,ka edhe gra që të tregojne se duhet te sillesh sic ato e mendojne, perndryshe ti je e pa vlerë per familjen e shoqerinë!

Sulmo,e vazhdo rrugën tënde!

Mos lejo te te mbyllin ne “muret e kufizuar te mendjeve te frikësuara” nga jeta e nga tē jetuarit e

saj!”./Lajmi.net/