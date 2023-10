Vajza e shqiptarit shkoi në reality show në Itali, ai shkon e nxjerr nga aty Në emisionin reality show në Itali, Grande Fratelli, ekuivalent me spektaklet Big Brother qe mbahen në Kosovë e Shqipëri, ka ndodhur diçka jo e veçantë për natyrën e shoqërisë italiane. Në spektaklin italian po merr pjesë edhe konkurentja me origjinë shqiptare, Heidi Baci, shkruan lajmi.net. Aty bukuroshja shqiptare filloj të lidhej me një konkurent italian…