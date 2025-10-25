Vajza e Sabianit gati të debutojë në muzikë, fillon xhirimet e klipit

Ish banorja e BBVA, si dhe vajza e këngëtarit Sabiani, Keisi Medini ka dhënë një lajm të për ndjekësit e saj. Më në fund, ajo ka bërë të ditur se do të debutojë në muzikë, dhe se ka filluar xhirimet e klipit. ”Dy zera, nje zemer, së shpejti”, ka qenë postimi i saj në rrjetet…

ShowBiz

25/10/2025 22:46

Ish banorja e BBVA, si dhe vajza e këngëtarit Sabiani, Keisi Medini ka dhënë një lajm të për ndjekësit e saj.

Më në fund, ajo ka bërë të ditur se do të debutojë në muzikë, dhe se ka filluar xhirimet e klipit.

”Dy zera, nje zemer, së shpejti”, ka qenë postimi i saj në rrjetet sociale.

Debutimi i saj është përfolur kohë më parë, por nuk ka pasur asgjë konkrete deri tani.

