Vajza e Sabianit gati të debutojë në muzikë, fillon xhirimet e klipit
Ish banorja e BBVA, si dhe vajza e këngëtarit Sabiani, Keisi Medini ka dhënë një lajm të për ndjekësit e saj.
Më në fund, ajo ka bërë të ditur se do të debutojë në muzikë, dhe se ka filluar xhirimet e klipit.
”Dy zera, nje zemer, së shpejti”, ka qenë postimi i saj në rrjetet sociale.
Debutimi i saj është përfolur kohë më parë, por nuk ka pasur asgjë konkrete deri tani.