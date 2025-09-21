Vajza e Fatmir Limajt feston kanagjegjin, ai vesh uniformën me emblemën e UÇK-së

Kryetari i Nismas Socialdemokrate dhe ish ushtari i UÇK-së, Fatmir Limaj ka pas një festë në familje. Vajza e tij e vogël ka festuar natën e kanagjegjit. Në një video të publikuar, Limaj shihet teksa e shoqëron atë me një veshje të veçantë. Limaj ka zgjedhur një uniformë me emblemën e UÇK-së që ta vesh…

21/09/2025 21:51

Kryetari i Nismas Socialdemokrate dhe ish ushtari i UÇK-së, Fatmir Limaj ka pas një festë në familje.

Vajza e tij e vogël ka festuar natën e kanagjegjit.

Në një video të publikuar, Limaj shihet teksa e shoqëron atë me një veshje të veçantë.

Limaj ka zgjedhur një uniformë me emblemën e UÇK-së që ta vesh në një nga netët më të veçanta të familjes së tyre. /Lajmi.net/ 

Video:

 

