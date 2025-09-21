Vajza e Fatmir Limajt feston kanagjegjin, ai vesh uniformën me emblemën e UÇK-së
ShowBiz
Kryetari i Nismas Socialdemokrate dhe ish ushtari i UÇK-së, Fatmir Limaj ka pas një festë në familje.
Vajza e tij e vogël ka festuar natën e kanagjegjit.
Në një video të publikuar, Limaj shihet teksa e shoqëron atë me një veshje të veçantë.
Limaj ka zgjedhur një uniformë me emblemën e UÇK-së që ta vesh në një nga netët më të veçanta të familjes së tyre. /Lajmi.net/