Vajza e çiftit të famshëm befason me deklaratën: S’i paguaj faturat, janë të bëzdisshme!
Sami Sheen , vajza e Charlie Sheen dhe Denise Richards , tha se e ka “të pamundur” të paguajë faturat në kohë sepse “thjesht nuk është argëtuese”.
Ajo e bëri rrëfimin të hënën në TikTok, ku ka më shumë se 260,000 ndjekës.
“Në çfarë moshe duhet të filloj të rritem?” filloi 21-vjeçarja, e cila bën një pasuri duke postuar përmbajtje eksplicite në platformën e njohur. Ajo gjithashtu pranoi se “e ka të vështirë të jetë e rritur” sepse ende e sheh veten si një 16-vjeçare.
“Të paguaj faturat në kohë është e pamundur – jo sepse nuk jam në gjendje, por sepse nuk më pëlqen të shpenzoj paratë e mia për gjëra që, si p.sh., nuk janë argëtuese për mua”, tha Sheen.
Sheen shpjegoi se nuk di si t’i paguajë taksat dhe është “e tmerrshme” në kontrollin e shpenzimeve me kartë krediti. Ajo tha se injoron kur rezervuari i benzinës së makinës së saj është pothuajse bosh dhe pret që automjeti të “funksionojë me gaz shkarkimi” përpara se të mbushet.
Sheen pranoi se ka probleme në aspekte të tjera të moshës madhore dhe theksoi se ka edhe vështirësi me punët e shtëpisë.
“Jam shumë e keqe në gatim. Gatimi im është i tmerrshëm. Nuk di të gatuaj fare. As nuk mund të laj rroba. Janë në dysheme. Në fakt, të gjitha rrobat e mia janë në dysheme tani. Po shikoj malin”, tha ajo.