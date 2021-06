Vaclik është duke shkëlqyer me Kombëtaren çeke në “Euro 2020” ku dhe kanë arritur çerekfinalen.

Sipas “Gianlucadimarzio.com”, kontrata e Vaclik do të skadojë sot dhe ai do të bashkohet me Napolin si lojtar i lirë, transmeton lajmi.net.

Artikulli sugjeron që çeku ka një paramarrëveshje me Napolin dhe pas “Euro 2020” ku napoletanët po kërkojnë ta marrin atë si zëvendësues të Meret, pasi Davide Ospina po konsideron largimin nga “Diego Armando Madardona Stadium”./Lajmi.net/