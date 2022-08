Usyk do të transmetojë falas për ukrainaset rimeçin ndaj Joshuas Oleksandr Usyk do të transmetojë rimeçin me Anthony Joshua falas për ukrainasit në YouTube. Usyk do të përballet me Joshuan për herë të dytë këtë muaj, transmeton lajmi.net. Oleksandr Usyk i është dhënë leja për të shfaqur falas ndeshjen e tij me Anthony Joshua në Ukrainë. Boksieri ukrainas do të mbrojë tre titujt e tij…