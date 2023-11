“Ushtria të jetë obligative, ai që është me lek për mu është mercenar”, qytetarët thonë se FSK-në e kishin ëndërr Dhjetëra qytetarë ia kanë mësyrë të hënës kazermës “Adem Jashari” për t’i parë armët e autoblindat e FSK-së. Një prej tyre për lajmi.net tha se ushtria duhet të jetë obligative. “Besoj që s’kanë me pritu me iu bashku ushtrisë prej moshës 18-vjeçare. Ushtria me konë e obligueshme. Ai që është me lek për mu është…