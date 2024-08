Ushtria serbe patrullon ngjitur me kufirin me Kosovën Ushtria serbe janë parë duke patrulluar sot Bjeshkën e Corovodës. Këtë e ka publikuar në profilin e tij në Facebook, Zeqir Mehmetaj. Ai ka thënë se urdhëri ka qenë të mos fotografojnë. “Ballë për ballë me forcat kufitare Serbe sot në Bjeshkën e Corovodës. Urdhëri (i cili nuk vlejti) ishte: NEMOJ SLIKATI ( mos fotografo)”,…