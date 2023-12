Ushtria e Shqipërisë dhe Kosovës përfundojnë me sukses stërvitjen “Fekeni24” Regjimenti i Operacioneve Speciale të Shqipërisë dhe Regjimenti i tretë i Këmbësorisë së FSK, përfunduan me shumë profesionalizëm stërvitjen “Fekeni23”. Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ndau pamje nga kjo stërvitje, teksa theksoi se kjo stërvitje intensive tregoi aftësitë e shkëlqyera të koordinimit të trupave, në zbatim me procedurat standarde të NATO-s në një mjedis operacional…