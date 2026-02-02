Ushtarja e FSK-së, Arbenita Haxholli diplomon në Kursin e Karrierës për Kapiten në ShBA
Ushtarja e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Arbenita Haxholli, ka përfunduar me sukses Kursin e Karrierës për Kapiten (CCC) në Fort Lee, Virginia, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Ajo ka theksuar se ky diplomim është një arritje e rëndësishme profesionale dhe një nder i veçantë për të përfaqësuar Kosovën dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës në arenën ndërkombëtare, duke kontribuar në rritjen e profesionalizmit të FSK-së.
“Nuk ka ndjenjë më përmbushëse për një ushtarak të Forcës sesa mundësia për ta përfaqësuar Kosovën dhe ushtrinë e saj nëpër botë”, është shprehur Haxholli