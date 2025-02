Ushtari ukrainas u mbijeton 80 ditëve tmerruese në vijën e frontit

Gjatë një përpjekjeje tjetër, trupat pushtuese ruse u munduan ta sulmonin bodrumin ku Vladyslavi dhe shokët e tij ishin strehuar.

“Ne e lajmëruam me radio komandën se po sulmoheshim, pastaj u përgatitëm për t’u mbrojtur. Një nga dronët tanë u erdhi dhe filloi të hidhte bomba mbi ta. Kur një nga luftëtarët rusë u afrua në pozitat tona, e qëlluam me pushkë dhe me mitralozin tonë të lehtë. Mund ta shihni ende gjakun e tij në beton”, thotë ai.

Pas një muaji të plotë, atyre u ishte thënë se do të zëvendësoheshin më në fund, por situata e pasigurt në fushën e betejës bëri që rotacioni të shtyhej edhe më shumë. Me ushqim dhe ujë të pakësuar dhe nën bombardime të shpeshta, Vladyslavi thotë se ngarkesa shpesh ishte e vështirë për t’u duruar.

“Ka pasur momente kur isha nën kaq shumë trysni sa doja të vetëvritesha. Shokët e mi folën për çdo temë që mund të mendonim. Ishte e vështirë; të tre ne po qanim. Thjesht donim të ktheheshim në shtëpi”, rrëfeu ai.

Lehtësimi emocional për ushtarin e ri erdhi kur gruaja e tij, e cila jeton jashtë Ukrainës, arriti ta kontaktonte një herë përmes telefonit.

“Ajo telefonoi komandantin tim, pastaj selia na lidhi përmes radios dhe biseduam. Isha shumë i lumtur saqë ndieja sikur po fluturoja në hapësirë. Më pas, fola me vajzën time. Në atë moment mund të harroja gjithçka tjetër”, tregon ai.

Kur urdhri përfundimtar erdhi që ata të largoheshin nga pozicionet e tyre pas pak më shumë se dy muajsh, ata ecën natën në heshtje, të shpërndarë herë pas here nga dritat misterioze dhe zjarret, drejt atyre që shpresonin të ishin linjat e tyre.

Si pasojë e një sulmi nga droni rus, ata u ndanë, dhe Vladyslavi tek pas agimit të ditës së nesërme mbërriti në një komandë relativisht të sigurt.

Shokët e tij u plagosën gjatë evakuimit, por gjithashtu shpëtuan, përfshirë ushtarin që ata e kishin gjetur në bodrum dy muaj më parë.

Prioriteti i tij i parë ishte ushqimi.

“Telefonova gruan time vetëm për t’i thënë që ia dola, pastaj i thashë: ‘Më jep 10 minuta, do të shkoj të ha.’ E grisa çdo gjë: sallam, pure patatesh, makarona”, tregon ai. “Çfarëdo që mund të kapja me duar, e kapërdija shpejt”.

Thirrja në ushtri në Ukrainë është aktualisht për burrat 25 vjeç e lart, që do të thotë se Vladyslavi mund ta kishte shmangur shkuarjen në luftë.

Por, edhe pas asaj që e përjetoi në Klishçivka, ai thotë: “Dua të kthehem dhe t’u ndihmoj djemve. Dua të jem në vijën e frontit dhe të dëgjoj përmes radios: Ju lumtë, djem, urra, lufta ka mbaruar’, pastaj të shoh të gjithë duke dalë dhe duke u larguar”.

“Dua që të gjithë të kthehen në shtëpi – të gjithë”, thotë ushtari.

Shënim: Pak kohë pas zhvillimit të kësaj interviste në rajonin e Donjeckut në dhjetor 2024, Vladyslavi u plagos nga një minë tokësore derisa po ecte drejt një pozicioni në vijën e frontit. Ai është duke u shëruar nga plagët e tij. REL