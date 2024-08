Ushtari ukrainas dërgohet pa shenja jete në Spitalin e Prizrenit, policia nis hetimet

Një ushtar ukrainas është dërguar pa shenja jete në emergjencën e Prizrenit.

Rastin për vdekjen e ushtarit ukrainas për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizreni, Shaqir Bytyqi.

Ai njoftoi se ushtari 32 vjeçar u soll nga FSK-ja në Spitalin e Prizrenit.

“Me datë 31.08.2024, rreth orës 11:35 emergjenca e spitalit të Prizrenit ka informuar policinë se FSK-ja ka dërguar një ushtar Ukrainas i lindur me 1992, pasi qe i njëjti ka pësuar arrest kardiak dhe sipas mjekut kujdestar ne emergjencë është pranuar pa shenja jeta.

Patrulla policore ka arrit në emergjence se bashku me hetimet.

Ështe njoftuar prokurori i shtetit dhe rasti inicohet si rast “Hetim i Vdekjes”.

Hetues kujdestar nga SRH-Prizren gjithashtu kanë qenë në Spitalin Rajonale në Prizren. Me urdhër të Prokurorit kujdestar trupi i pa jete i të ndjerit është dërguar për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Hetuesit në kordinim me zyrtarin përgjegjes të FSK-se kanë ndermar të gjitha masat adekuate për njoftimin e institucioneve përgjegjëse lidhur me ushtarin e ndjerë.

Rasti vazhdon te hetohet nga Sektori Rajonal I Hetimeve në Prizren”, ka thënë Bytyqi në konfirmimin e tij për lajmi.net.