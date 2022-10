Ushtari kroat në Kosovë dyshohet se ishte i zhytur në borxhe, NATO e kthen prapa në Kroaci Një ushtar kroat është kthyer në Kroaci nga misioni i NATO-s në Kosovë të premten në mëngjes, një muaj e gjysmë para të tjerëve. Në Kroaci, ai ende nuk është dënuar, sepse do të duhet të shpjegojë veprimet e tij përpara gjykatës disiplinore ushtarake, të cilat nuk tolerohen as nga NATO dhe as nga Shtabi…