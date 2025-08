“Ushtarët serbë stërviten bashkë me ata kinezë”, Ramadani: Kërcënim për Ballkanin, Serbia të përjashtohet nga Partneriteti Për Paqe me NATO-n Ish-kryeinspektori i AKI-së, Burim Ramadani, ka deklaruar sot se stërvitja ushtarake e Serbisë dhe Kinës është kërcënim për Ballkanin. Njohësi i sigurisë në një postim në Facebook shkruan se Serbia duhet të përjashtohet nga Partneriteti për Paqe me NATO-n. Postimi i plotë: Serbia dhe Kina – stërvitja ushtarake si hap kërcënimi në Ballkan Në Kinën…