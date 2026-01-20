Ushtarët letonezë të KFOR-it, kryen patrullime në veri të Kosovës
Ushtarët letonezë të KFOR-it, kanë kryer patrullime të rregullta në veri të Kosovës dhe përgjatë Vijës Kufitare Administrative.
KFOR ka thënë se patrullimet e tilla, janë thelbësore për të ruajtur një prani të dukshme, për të rritur ndërgjegjësimin për situatën dhe për të mbështetur stabilitetin e përgjithshëm në të gjithë zonën e përgjegjësisë së RC-E.
Sipas KFOR-it, këto patrullime, kontribuojnë në sigurimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë.
“KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë”, thuhet në njoftimin e KFOR-it. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë: