Ushtarët letonezë në kuadër të KFOR-it në Kosovë mësojnë për përballjen me trazira dhe turma Ushtarët letonezë që shërbejnë në kuadër të misionit të KFOR-it në Kosovë, kanë mbajtur sot një trajnim në Kçiq, lidhur me kontrollin e trazirave dhe turmave. Përmes një njoftimi të lëshuar nga KFOR-i, thuhet se ky ushtrim i lejon ushtarët të familjarizohen me përdorimin e pajisjeve dhe të mësojnë taktikat e nevojshme për t’u ballafaquar…