Ushtarët kroatë të KFOR-it patrullojnë në Deçan

Ushtarët kroatë të KFOR-it zhvilluan patrullim në komunën e Deçanit. KFOR-i ka njoftuar se aktiviteti është realizuar përkrah personelit të Scots Guards të vendosur në Kosovë si pjesë e forcave rezervë të NATO-s për qëllime stërvitore. “Patrulla të tilla ofrojnë një prani të dukshme dhe siguruese në terren, rrisin ndërgjegjësimin situativ dhe kontribuojnë drejtpërdrejt në…

Lajme

14/09/2025 15:25

Ushtarët kroatë të KFOR-it zhvilluan patrullim në komunën e Deçanit.

KFOR-i ka njoftuar se aktiviteti është realizuar përkrah personelit të Scots Guards të vendosur në Kosovë si pjesë e forcave rezervë të NATO-s për qëllime stërvitore.

“Patrulla të tilla ofrojnë një prani të dukshme dhe siguruese në terren, rrisin ndërgjegjësimin situativ dhe kontribuojnë drejtpërdrejt në stabilitetin rajonal. Ata gjithashtu forcojnë kohezionin dhe koordinimin ndërmjet njësive të KFOR-it, duke mbajtur një nivel të lartë të ndërveprimit operacional”, thuhet tutje në njoftim.

“Si pjesë e detyrave thelbësore të KFOR-it, këto operacione tregojnë angazhimin e vazhdueshëm të paanshëm të misionit për të garantuar një mjedis të sigurt për të gjitha komunitetet në të gjithë rajonin”.

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2025

Protestuesit brohorasin emrin e Thaçit pas protestës në Hagë, policët bëjnë...

September 14, 2025

Shahini e PSD vendos kufijtë: Koalicione vetëm nëse dal e para

September 14, 2025

Protesta në Hagë, Krasniqi: Kosova nuk i harron bijtë e saj

September 14, 2025

Çitaku nga Haga: Madhështore, dielli do të lindë përsëri

September 14, 2025

“Liria ka Emër”, përfundon protesta në Hagë

Lajme të fundit

Protestuesit brohorasin emrin e Thaçit pas protestës në...

Shahini e PSD vendos kufijtë: Koalicione vetëm nëse dal e para

Protesta në Hagë, Krasniqi: Kosova nuk i harron bijtë e saj

Çitaku nga Haga: Madhështore, dielli do të lindë përsëri