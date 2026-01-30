Ushtarët gjermanë të KFOR-it vazhdojnë patrullimet në veri të Kosovës
Ushtarët gjermanë nga Komanda Rajonale Lindje e misionit të KFOR-it kanë vijuar patrullimet e rregullta në disa komuna në veri të Kosovës, brenda zonës së përgjegjësisë së RC-E.
Në njoftim bëhet e ditur se, përmes këtyre aktiviteteve, personeli i KFOR-it ruan ndërgjegjësimin për situatën dhe kontribuon në stabilitetin në të gjithë rajonin, raporton lajmi.net
Sipas KFOR-it, kjo reflekton angazhimin e qëndrueshëm të misionit për të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë.
“KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme” thuhet në njoftim./Lajmi.net/