Ushtarët gjermanë të KFOR-it vazhdojnë patrullimet në veri të Kosovës

Lajme

30/01/2026 17:15

Ushtarët gjermanë nga Komanda Rajonale Lindje e misionit të KFOR-it kanë vijuar patrullimet e rregullta në disa komuna në veri të Kosovës, brenda zonës së përgjegjësisë së RC-E.

Në njoftim bëhet e ditur se, përmes këtyre aktiviteteve, personeli i KFOR-it ruan ndërgjegjësimin për situatën dhe kontribuon në stabilitetin në të gjithë rajonin, raporton lajmi.net

Sipas KFOR-it, kjo reflekton angazhimin e qëndrueshëm të misionit për të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë.

“KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme” thuhet në njoftim./Lajmi.net/

