Ushtarët gjermanë të KFOR-it organizojnë ekspozitë armësh në Bondsteel

KFOR ka njoftuar se ushtarët gjermanë nga Komanda Rajonale Lindje, kanë organizuar një ekspozitë armësh në kampin Bondsteel. Sipas njoftimit të vetë KFOR’it kjo u bë për të mirëpritur ushtarët amerikanë. ‘‘Ushtarët gjermanë nga Komanda Rajonale-Lindje (RC-E) e misionit të udhëhequr nga NATO, KFOR, organizuan një ekspozitë armësh në Kampin Bondsteel për të mirëpritur trupat…

29/08/2025 21:14

KFOR ka njoftuar se ushtarët gjermanë nga Komanda Rajonale Lindje, kanë organizuar një ekspozitë armësh në kampin Bondsteel.

Sipas njoftimit të vetë KFOR’it kjo u bë për të mirëpritur ushtarët amerikanë.

‘‘Ushtarët gjermanë nga Komanda Rajonale-Lindje (RC-E) e misionit të udhëhequr nga NATO, KFOR, organizuan një ekspozitë armësh në Kampin Bondsteel për të mirëpritur trupat amerikane”, thuhet në postimin e KFOR.

