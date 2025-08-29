Ushtarët gjermanë të KFOR-it organizojnë ekspozitë armësh në Bondsteel
KFOR ka njoftuar se ushtarët gjermanë nga Komanda Rajonale Lindje, kanë organizuar një ekspozitë armësh në kampin Bondsteel.
Sipas njoftimit të vetë KFOR’it kjo u bë për të mirëpritur ushtarët amerikanë.
‘‘Ushtarët gjermanë nga Komanda Rajonale-Lindje (RC-E) e misionit të udhëhequr nga NATO, KFOR, organizuan një ekspozitë armësh në Kampin Bondsteel për të mirëpritur trupat amerikane”, thuhet në postimin e KFOR.