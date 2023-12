Ushtarët e Shqipërisë në Kosovë vizitohen nga presidenti Begaj Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka qëndruar sot për vizitë në Pejë. Ai me këtë rast ka vizituar Qendrën e Komandës Rajonale ku ka takuar ushtarët shqiptarë që janë me shërbim në misionin e NATO-s në Kosovë. “Sot, me trupat e Forcave të Armatosura të Shqipërisë, të cilët shërbejnë në KFOR për paqen dhe sigurinë…