Ushtarët e ri të FSK-së, Ministria e Mbrojtjes tregon se si do të bëhet testimi Kandidatët të cilët kanë aplikuar për ushtarë aktiv të Forcës së Sigurisë së Kosovës, njoftohen se testimi do ti mbahet nga data 21 tetor deri me 25 të këtij muaji. Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se testi do të realizohet në Kazermën “Skënderbeu” në Ferizaj. Kandidatët do të testohen në tri disiplina (pompa, barkore, vrapim).