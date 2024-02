Ushtarët e NATO-s po trajnohen para ardhjes në Kosovë

Përmes postimit të tyre u tha se trajnimi aktual quhet trajnimi i ‘fobisë së zjarrit’, shkruan lajmi.net.

Ata më tutje shtuan se ndërkohë në Kosovë, KFOR-i po ndihmon në ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë.

“Quhet trajnimi i “fobisë nga zjarri”. Nuk është çudi pse. Organizohet për aleatët dhe partnerët e NATO-s drejt vendosjes së tyre në Kosovë.

Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë (KFOR) po ndihmon në ruajtjen e një mjedisi të sigurtë për njerësit dhe komunitetet në Kosovë, në përputhje me mandatin tonë të Kombeve të Bashkuara”, është thënë në një postim të ‘U.S Mission to NATO’. /Lajmi.net/

It’s called “fire phobia” training. No wonder why.

It’s organized for NATO Allies and partners ahead of their deployment to Kosovo. NATO’s peacekeeping mission in Kosovo (KFOR) is helping to maintain a safe and secure environment for all people and communities in Kosovo, in line… pic.twitter.com/83gO6Ir2iQ

— U.S. Mission to NATO (@USNATO) February 22, 2024