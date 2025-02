Ushtarët e Kosovës realizojnë me sukses trajnimin për pajisjen HAR-66 Në kuadër të bashkëpunimit mes Forcave të Armatosura Turke dhe Forcës të Sigurisë së Kosovës është realizuar me sukses trajnimi për pajisjen HAR-66. Ky trajnim është realizuar në dy regjimentet e Forcave Tokësore me qëllim të rritjes së kapaciteteve luftarake dhe përgatitjes profesionale të pjesëtarëve të FSK-së. FSK përmes një postimi në Facebook, ka shkruar…