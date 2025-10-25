Ushtarët e KFOR-it zhvillojnë ushtrim masiv të emergjencës mjekësore në Kamp Bondsteel
Njësia Mjekësore e Regional Command-East (RC-E) Task Force e misionit të NATO-s KFOR ka zhvilluar një ushtrim për Trajtimin e Masës së Viktimave (MASCAL) në Kamp Bondsteel, Kosovë.
Ushtrimi demonstron aftësinë e personelit të KFOR-it për të menaxhuar incidente të shumta, për të ofruar ndihmë të menjëhershme mjekësore dhe për të koordinuar evakuimin e pacientëve, transmeton lajmi.net.
Ushtrimi u drejtua nga ushtarë amerikanë dhe gjermanë, të cilët punuan ngushtë me zjarrfikësit e Kamp Bondsteel për të siguruar një përgjigje të integruar dhe të shpejtë në situata reale emergjence.
Aktivitete të tilla, të realizuara në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha njësitë e përfshira, janë thelbësore për ruajtjen e gatishmërisë operative të KFOR-it dhe për të garantuar një ambient të sigurt dhe të mbrojtur për të gjithë njerëzit në Kosovë.
KFOR vazhdon të zbatojë mandatin e saj, bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999, duke kontribuar në një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe duke garantuar lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.
KFOR punon në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) në rolet e tyre përkatëse si përgjigjës të sigurisë./lajmi.net/