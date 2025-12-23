Ushtarët e KFOR-it trajnohen me ngarkesa me litar në Kosovë
Lajme
Ushtarë nga Lituania, Danimarka, Turqia, Finlanda dhe Gjermania, së bashku me personelin e Aviacionit të Ushtrisë së SHBA-së të caktuar në Komandën Rajonale Lindore të misionit KFOR të udhëhequr nga NATO, zhvilluan stërvitje për transportin me litar (sling load) në Kampin Novo Selo.
Stërvitja synonte që njësitë ajrore të KFOR-it të transportonin shpejt dhe në mënyrë të sigurt furnizime të rëndësishme në skenarë të vështirë, duke përmirësuar shpejtësinë operacionale, saktësinë, efikasitetin dhe ndërveprimin multinacional.
Sipas njoftimit, këto aktivitete bazë stërvitore sigurojnë që KFOR-i të mbetet gjithmonë i gatshëm për mision dhe në gjendje të përgjigjet efektivisht ndaj sfidave logjistike, duke kontribuar në një ambient të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës.