Ushtarët e FSK-së përgatiten për qitje nga distanca të largëta

Pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë ndjekur një trajnim të specializuar në qitje në distanca të largëta. Përmes një postimi në Facebook, FSK thotë se ky trajnim kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve luftarake të ushtarëve. “Ky trajnim ka për synim certifikimin e pjesëtarëve si snajperistë profesionalë operativë, të aftë të përdorin kalibra…

Lajme

28/09/2025 12:13

Pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë ndjekur një trajnim të specializuar në qitje në distanca të largëta.

Përmes një postimi në Facebook, FSK thotë se ky trajnim kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve luftarake të ushtarëve.

“Ky trajnim ka për synim certifikimin e pjesëtarëve si snajperistë profesionalë operativë, të aftë të përdorin kalibra të ndryshëm sipas standardeve moderne ushtarake. FSK vazhdon përkushtimin për zhvillimin dhe profesionalizimin e ushtarakëve të saj në nivelin më të lartë”, thuhet tutje në njoftim.

