Ushtarët amerikanë të KFOR-it zhvillojnë trajnim të specializuar kundër dronëve në Kosovë
Ushtarët amerikanë të Komandës Rajonale Lindore të misionit paqeruajtës të NATO-s, KFOR, kanë zhvilluar së fundmi trajnim të specializuar për identifikimin, gjurmimin dhe neutralizimin e dronëve – një aftësi që po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në mjedisin aktual të sigurisë. Gjatë ushtrimeve, trupat përdorën sisteme të posaçme që ndërhyjnë në frekuencat e kontrollit…
Lajme
Ushtarët amerikanë të Komandës Rajonale Lindore të misionit paqeruajtës të NATO-s, KFOR, kanë zhvilluar së fundmi trajnim të specializuar për identifikimin, gjurmimin dhe neutralizimin e dronëve – një aftësi që po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në mjedisin aktual të sigurisë.
Gjatë ushtrimeve, trupat përdorën sisteme të posaçme që ndërhyjnë në frekuencat e kontrollit të dronëve, duke i detyruar ata të kthehen tek operatori. Po ashtu, pajisjet kanë aftësinë të bllokojnë sinjalet GPS/GNSS, gjë që mund të bëjë që droni të qëndrojë pezull, të ulet ose të bjerë, transmeton lajmi.net.
KFOR thekson se trajnimet e tilla rrisin aftësitë teknike të ushtarëve dhe forcojnë bashkërendimin, punën ekipore dhe reagimin e shpejtë ndaj kërcënimeve ajrore në zhvillim. Sipas misionit, këto kapacitete tashmë janë përdorur edhe në situata operative, duke përmirësuar efektivitetin e tyre në terren.
KFOR vazhdon ta zbatojë mandatin e saj, të bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, për të kontribuar në një ambient të sigurt dhe të qetë për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes, në mënyrë të paanshme dhe në çdo moment. Misioni punon ngushtë me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in, secili brenda përgjegjësive të veta si reagues të sigurisë.
Postimi i plotë:
Ushtarët amerikanë nga Komanda Rajonale-Lindore e misionit të udhëhequr nga NATO, KFOR, së fundmi kanë zhvilluar trajnim të specializuar për të përmirësuar aftësinë e tyre në zbulimin, gjurmimin dhe neutralizimin e dronëve — një aftësi gjithnjë e më kritike në mjedisin aktual të sigurisë.
Sistemi pengon frekuencën e kontrollit të dronit, duke e detyruar atë të kthehet te operatori, dhe mund gjithashtu të ndërhyjë në sinjalet GPS/GNSS, duke bërë që droni të qëndrojë pezull, të ulet ose të rrëzohet.
Ushtrimet e tilla forcojnë aftësinë teknike, duke theksuar ndërkohë koordinimin, punën ekipore dhe përshtatshmërinë ndaj kërcënimeve ajrore që po evoluojnë.
KFOR posedon këto kapacitete dhe tashmë i ka përdorur ato në situata operative, duke rritur efektivitetin e misionit në përballjen me sfidat e reja të sigurisë.
KFOR vazhdon të zbatojë mandatin e saj — të bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 — për të kontribuar në një ambient të sigurt dhe të qetë për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), secili sipas rolit të vet si reagues të sigurisë./lajmi.net/