Ushtarët amerikanë dhe letonezë të KFOR-it trajnohen për ngjitjen e ngarkesës me litar në helikopter – Pamje
Lajme
Ushtarë nga Letonia, së bashku me personelin e Aviacionit të Ushtrisë Amerikane të caktuar në Komandën Rajonale-Lindje të misionit KFOR të udhëhequr nga NATO, zhvilluan trajnim me ngarkesë me litar në Kampin Novo Selo.
Trajnimi me ngarkesë me litar u mundëson njësive të aviacionit të KFOR-it të transportojnë furnizime thelbësore shpejt dhe në mënyrë të sigurt, madje edhe në kushte të vështira. Aktiviteti përqendrohet në rritjen e shpejtësisë, saktësisë dhe efikasitetit operativ, duke forcuar njëkohësisht ndërveprimin midis elementëve shumëkombësh.
“Këto seanca trajnimi thelbësore sigurojnë që forcat e KFOR-it të mbeten të gatshme për mision dhe të afta për t’iu përgjigjur në mënyrë efektive nevojave logjistike në mjedise dinamike, duke kontribuar në ruajtjen e një mjedisi të sigurt për të gjithë njerëzit në të gjithë Kosovën”, thuhet në njoftimin e KFOR.