Ushtarë të Policisë Ushtarake të KFOR-it përfundojnë trajnimin për armë bashkë me anëtarë të Policisë Ushtarake të Zvicrës Ushtarët e Policisë Ushtarake të KFOR-it të caktuar në Komandën Rajonale Lindje kanë përfunduar trajnimin e armëve së bashku me anëtarë të Policisë Ushtarake të Forcave të Armatorsura Zvicerane, njoftoi misioni paqeruajtës i NATO0-s. “Puna së bashku me aleatët dhe partnerët tanë i mundëson KFOR-it të mbetet i gatshëm për t’u përgjigjur dhe mundëson ndërveprimin…